Tavaly decemberben nyilatkozott arról a terület baloldali koalíciós képviselője, P. Horváth Tamás, hogy megszépül a belvárosi Vince utcában lévő, addig névtelen dombocska, amit Hamerli-parknak keresztelnek át. A feladatnak aztán idén neki is látott a Biokom Nkft. Meixner Barna igazgató a munkálatokról szólva azt mondta még februárban, hogy eltüntetik a burjánzó növényzetet és a gazt, rendezik a terepviszonyokat, teraszosítanak, lépcsőt építenek.

Az átadásra úgy került sor, hogy a félig kopasz, lecsupaszított, részben beültetett domboldalon állva mondta el beszédét Péterffy Attila polgármester Meixnerrel az oldalán. Két vihart követően súlyos károkat szenvedett el a terület, miután a víz útját semmi nem tudta feltartóztatni megfelelő aljnövényzet nélkül, ezért most vízelvezetést építenek, a domboldalra rakott kavicsok helyett pedig térkövet raknak le, amivel tovább növelik a szilárd burkolatú terület nagyságát.

A helyiek már a park átadásakor finoman szólva is furcsálták, hogy az úttestről nehézkesen megközelíthető és elérhető helyre tettek ki padokat, hiszen ki lesz az, aki csak azért felmászik arra a meglehetősen szűk részre, hogy le tudjon ülni odafenn. Azt pedig már többen is megjegyezték, hogy a városvezetők, politikusok is úgy adták át a parkot, hogy a porban álltak.

Az erózió azért is tehette meg a hatását, mert a zöld növényzettel, bokrokkal, kisebb fákkal takart részről korábban nem kellett arra számítani, hogy a lezúduló csapadék elmossa a földet.