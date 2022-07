A dokumentum szükségességét a konyhanyelvre nagyjából úgy lehetne lefordítani, hogy hasonlóan egy családi ház építéséhez, először azt kell mérlegelnie egy családnak, hogy milyen célokat szeretnének elérni a következő években. Ehhez tudniuk kell milyen reális elképzeléseik vannak: hány szobát szeretnének, milyen alapterülettel, kell-e garázs számukra, ahol dolgozni tudnak esetleg, a szülők otthona akár irodaként is funkciónálhat-e, esetleg bérbeadásban is gondolkodnak-e és így tovább?

Nyilvánvalóan ennél sokkal pontosabb, részletesebb, szakemberek által elvégzett stratégiaalkotásra van szükség egy nagyváros, Pécs esetében is. Bár a baloldali önkormányzat előszeretettel kritizálja az előző városvezetést – saját szakmaiságát hangsúlyozva –, bevallottan a Páva Zsolt polgármester idején elkészült településfejlesztési koncepciót (TFK) és integrált településfejlesztési stratégiát (ITS) vették alapul, amikor a dokumentumokat aktualizálták.

A nemzeti oldal már 2021 januárjában tragikusnak nevezte, hogy az uniós finanszírozási forrásokhoz szükséges frissített dokumentumokat nem készítették el, Csizmadia Péter, a Fidesz városházi frakcióvezetője úgy fogalmazott másfél éve, hogy a 2020 elvesztegetett év volt, ahelyett hogy az uniós forrásokra való felkészülés éve lett volna. Mint mondta, az előző, jobboldali városvezetés következetesen végiggondolt stratégiai fejlesztési elképzelések mentén haladt, ezért tudott tavaly Péterffy Attila több beruházást is átadni. Az elmúlt tíz évben ennek köszönhetően közel 200 beruházás valósult meg több mint 100 milliárd forint értékben; igyekeztek a gazdaságfejlesztéshez, a szolgáltatások színvonalának emeléséhez, az egészségügyi rendszer megújításához is hozzájárulni. A baloldal ugyanis inkább a súlyos koalíciós válság miatti pozícióharcokkal, kiszorítósdival foglalkozott.

Most azonban elkészült dokumentum, amely kapcsán azt állítja a városházi propaganda, hogy az anyagban markáns szerep jut a környezetvédelemnek, a megújuló energiahasznosításnak, az ökotudatosság erősítésének is, a város elérhetőségének fejlesztése határozottabban jelenik meg, sokkal inkább kulcsfontosságú a népességmegtartó képesség erősítése; kiemelt prioritása van a gazdaságfejlesztésnek is. Azt is közölték, hogy fontos szempont, hogy a hazai és európai uniós támogatásokból tervezett beruházásokat már nem elsődlegesen az integrált településfejlesztési stratégia, hanem az időközben új dokumentumként megjelent Fenntartható Városfejlesztési Stratégia tartalmazza. Ez azt is jelenti, hogy az ITS szerepe így már elsősorban településfejlesztési dokumentumként értékelendő.

Az egyelőre kérdés, hogyha valóban fontosnak tartják a városlakók véleményét, akkor mi az oka annak, hogy éppen nyáron, júliusi szabadságolások idején várják a „pécsi civil szervezet, magánszemély, vállalkozás vagy hivatali szervezetek" észrevételeit.