A támadók adathalász webhelyeket, rosszindulatú linkeket és mellékleteket tartalmazó e-maileket használhatnak, hogy ellopják a banki információkat vagy zsaroljanak szervezeteket, miután letiltották informatikai rendszereiket és adataikat, de akár számunkra észrevehetetlen módon is felhasználhatják a biztonságosnak hitt adatainkat, akár hosszú időn keresztül is. A cégek és magánszemélyek tehát egyaránt fokozott veszélynek vannak kitéve, sokszor a nem megfelelő védekezés és intézkedések miatt, emellett a kiberbűnözők is egyre kifinomultabb módszereket alkalmaznak, amivel nehéz lépést tartani.

A HCSC legfőbb célja a kiberbiztonsági, technikai képességek gyakorlása, a szakma népszerűsítése, új tehetségek felkutatása és a kiberbiztonsági tudatosság növelése. A három napos versenyen olyan realisztikus helyzetekben kellett helyt állni az etikus hackereknek, amelyek gyakorlatban sűrűn előforduló szituációkat imitáltak, mint például számítógépek támadása és jogosultságok megszerzése sebezhetőségek kihasználásával, vagy egy már megtámadott számítógép elemzése, hogy információt szerezzenek a kihasznált sebezhetőségekről. A feladatok nagy része az elmúlt időszakban felfedezett, aktuális módszerekkel volt megoldható, így a résztvevők naprakész gyakorlati tudására volt hozzá szükség.