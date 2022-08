Nagy kiárusításba foghat a pécsi városvezetés még mielőtt két év múlva a baloldali koalíciónak lejárna az ideje. A választók által meg nem választott baloldali pécsi alpolgármester, Ruzsa Csaba által jegyzett, lapunk birtokába került dokumentum szerint ugyanis arra készülnek, hogy 70 városi, köztulajdonban lévő ingatlant kiárusíthassanak.

A polgármester egy személyben is dönthet

Az alpolgármesteri anyag szerint „az önkormányzat tulajdonában álló forgalomképes, közel 1050 ingatlan vonatkozásában korábbi jelzálogjogi bejegyzések miatt az elmúlt években értékesítésre nem volt lehetőség, de a Belügyminisztériummal történt egyeztetések következtében májusban 137-ről törölték a jelzálogjogot”. Ezek esetében megvizsgálták az értékesítési lehetőséget.

Ennek folyományaként egy meglehetősen hosszú, egyelőre 70 tételből álló listát állítottak össze. Ezek között vannak olyanok, amelyekre vételi szándék is érkezett már.

A városháza közlése szerint tízmillió forint értékhatárig Péterffy Attila polgármester, ötvenmillió forintig az illetékes bizottság, ötvenmillió forintot meghaladó érték felett a közgyűlés dönthet.

Milliárdos közvagyont adhatnak el

A várhatóan még a következő időszakban kalapács alá kerülő ingatlanok között van például Kertvárosban egy Fagyöngy utcai telek – előzetes becsült érték szerint – 181 millió forintért, egy Benke dűlői 286 millióért és egy Fáy András utcai is 302 millióért. Hatalmas, lakóparki beépítésre javasolt több mint hathektáros terület a pécsújhegyi Cinege dűlőben keresheti új gazdáját 635 milliós becsértéken. Vannak kisebb, útszélesítésre, telekalakításra alkalmas területek is, de a Mecsekoldalban, a Székely Bertalan utcában 170 millióért rekultivált kőbányát is eladnának, az Alkotmány utcában pedig 765 négyzetméteres beépítetlen területet értékesítenének 37 millióért.

Az önkormányzat berkein belül már korábban is az ingatlanértékesítések felpörgetését lehetett hallani, ennek érdekében másfél éve már feldobtak egy ingatlanlistát a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. oldalára. Akkor szerepelt az áruba bocsátandó ingatlanok között a mecseki tájvédelmi körzetek ölelésében lévő, fák között megbúvó volt Vidámpark, az egykori Angster-orgonagyár, valamint kertvárosi kutyafuttatók is. Ebből azonban komoly botrány kerekedett, ahogy a volt Mandulás kemping luxuslakóparkkal történő beépítéséből is.

Titkolják a volt Bőrklinika licitjének eredményét

A városvezetés egyébként lassan két hónapja arról is titkolózik, hogy a pécsiek milliárdos értéket képviselő vagyonára, az egykori Bőrklinikára kiírt liciteljárásnak milyen eredménye volt. Vélhetően a hallgatásnak is megvan az oka, hiszen a baloldali pénzügyi körök számára ez is fontos üzlet lehet.

Megírtuk, hogy sikertelen volt ugyan a licit, ez viszont azt is jelentheti, hogy a rendkívül jó helyen lévő, egykori Bőrklinika teljes területét a piaci értéket lényegében alig képviselő volt Mandulás kempingért és 260 millió forintért cserélhetik el. Korábban ugyanis azt a verziót rögzítették, hogyha a liciteljárás sikertelen lenne, akkor ez a csereügylet jönne létre.