Már az elmúlt napokban is sok meteort lehetett felfedezni az éjszakai órákban, azonban a Perseidák nevezetű meteorraj tetőzését augusztus 11-12-én várják. Igaz, hogy a telihold némiképp közbeszól, azonban még is érdemes az ég felé nézni, hiszen óránkét akár harminc-negyven hullócsillagot is láthatunk.

Nemrégiben a Meteo Mecsek egyik régi követője, Tóth András egy hatalmas, hosszan tartó hullócsillagot vélt felfedezni Pécsről, amely hat-nyolc másodpercen keresztül szelte át az északkeleti eget, mely zöldes-kékes árnyalatot mutatott.

Ha nem akarunk lemaradni a látványos meteorrajról, akkor mindenképp érdemes este tíz óra után a várostól messze letelepedni valahová, ahol a fényszennyezés nem zavarja meg kémlelésünket.