Az előadó többek között a magyar népi építészet területén megjelenő művészi motívumokkal, a magyar épületek falain rejlő különleges szimbólumokkal, ősi jelképekkel és a képírás témájában is jártas. A Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület szervezésében megtartott program a Civil Közösségek Háza konferenciatermében lesz látható és hallható.

A meghívott előadó korábban már a hosszúhetényi Hetényi Hétfő Esték programsorozatában is bemutatkozott, ahol a házak és a házasság kapcsolatáról beszélt a vizuális művészetet segítségül hívva. A kulturális érdeklődésű építészmérnököt a magyar nyelvben rejlő különleges kifejezőerő is foglalkoztatja, interdiszciplináris bemutatói során ilyen és ehhez hasonló témákat is érint.