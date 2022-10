Előbbi tavasszal el is készült, az étkezde és a tálalókonyha is teljesen megújult, kicserélték a nyílászárókat, új burkolatokat kaptak a belső terek, emellett a berendezést és a bútorokat is kicserélték. A játszótér szeptemberre készült el a sportpálya mellett. Kőszegi Tamás, Görcsöny polgármestere elmondta, ezen a területen egy új szabadidőparkot alakítanak ki, hiszen előszeretettel veszik igénybe családok, illetve mozogni, játszani vágyó fiatalok.