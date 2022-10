A kiállítás anyagai sokszínűek, hiszen számos projekt zajlott az elmúlt években az építészképzés keretein belül, amelyeket most a tartalomhoz illően mutatnak be a fesztiválon. A művészi megközelítést és a társadalmi gondolkodást ötvöző Hello Wood tábor nagyrészt fából készült munkái, a tradicionális, de eltűnőben lévő technika, a kosárfonás is megjelenik a kiállításon. De a hajléktalanság témájával foglalkozó „Lakni kell” projekt keretében létrehozott munkák, valamint egy kilátó és egy játszótér is az installáció részét képezik. Utóbbi egy több éves erdélyi tábor produktumai, amelyet az énlakai embereknek ajándékoztak. A kiállítás részét alkotják a belsőépítész mesterképzés diplomamunkái, valamint a tavalyi Wuhani DesignWeek-en sikerrel szerepelt kiállítási anyagok, amelyek a megújulása, jövőkeresés szemléletével születtek.

Az október 10-én megnyitó MATÉRIA kiállítás olyan, mint egy asztal, ahol különböző designtárgyak foglalnak helyet. Az egy asztalhoz ülés pedig a közelség egyik fokmérője, a közösségi élmény megvalósításának első lépcsőfoka.