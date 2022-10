Berényi Zoltán (ÖPE-KNDP), a terület egyéni képviselője úgy tudja, hogy közel 300 millió forintos bírságot szabtak ki, és a közelmúltban sikerült azt elérni, hogy az állam ennek a bírságnak a fejében rendezze a területet, és annak tulajdonjogát megszerezze.

A képviselő elmondása szerint nemrég a kormányhivatalnak részletes tájékoztatást is küldött arról, hogy eddig mi történt az ügyben: korábban az illetékes minisztériumban is jártak, de a Vasasért Egyesület a környezetvédelmi eljárásokba is ügyfélként is bejelentkezett. Mint mondta, a Baranya Megyei Kormányhivatal lépett és a "Tisztítsuk meg az Országot!" program keretében, kormányzati forrásból a Biokom Nkft. alvállalkozója számolja fel a hulladékhegyet.

A helyszínre már meg is érkeztek az első munkagépek, várhatóan december 20-ig tetemes mennyiséget, a lerakott anyag nagyjából a felét fogják elvinni, és ezt követően kerül sor hulladékhegy teljes felszámolására – mondta.

Közelben másmilyen hulladék is volt

Nemcsak ezen a részen okozott problémát az illegális hulladéklerakás. Egy éve olvasóink hívták fel a figyelmünket arra, hogy hulladéklerakónak használja valaki a Hirdhez közeli, 6-os úttal párhuzamos zöld területet is. 15–20 félbevágott koponyacsontot is volt ott, belsőségek, húscafatok is előfordultak az út mellett. Akkor Berényi Zoltán intézkedett, a rendőrségi eljárást kezdeményezett az esettel kapcsolatban.