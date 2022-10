– Féltünk az idénytől, mert a nagy szárazság miatt kiszáradtak a patakok, nem volt víz a vad számára, a vadászok hordták ki a vizet. S mivel a termények ára sokszorosára nőtt, az a vadkár mértékét is megnöveli, ezért ez ellen úgy próbáltunk védekezni, hogy még több területet kerítettünk le villanypásztorral, ezáltal még nagyobb területről szorítottuk ki a vadat. Kétesélyes volt az idei szezon, de végül jó év lett, hiszen száz százalékos biztonsággal tudtunk a vendégeinkkel rálövetni a bikára. Itt délen egyébként már augusztus 20. körül elkezdődik a szarvasbőgés, és szeptember 20. után véget is ér. A vad elejtése után terítéket készítenek, majd kifőzik a bikát. Bírálatra is kerül, hogy indokolt volt-e az elejtés, vagy nem, hány éves, és milyen pontszámot kap. Ez alapján dől el a minősítése. Ha a trófea elér egy bizonyos pontszámot, akkor egy országos bírálatra is kerül. Az országos bizottság elé innen idén a 14, 97 kilogrammos trófea került – magyarázta a vadászmester.