Az éjszakai túrán a 16. század rémséges történeteit, legendás alakjait ismerhetik meg a kíváncsi jelentkezők.

– Felfedeznéd a vár rejtett titkait? Vajon milyen legendákat őriznek a vitrinek mélyén lapuló tárgyak? Szívesen hallgatnál kísértet históriákat, szerelmes vagy éppen véres történeteket eme viharos évszázadból? – teszik fel a szervezők a kedvcsináló kérdéseket, kiadós borzongást és számos meglepetést ígérve a látogatóknak.

Fotós: Löffler P.

Szó esik majd Zrínyi lefejezéséről és az ezt követő eseményekről, bepillantást kaphatunk a szigetvári asszonyok történetébe, valamint tragikus szerelmi történeteket is megismerhetnek a látogatók. Ízelítőt kaphatnak Deli Vid és a törököktől elrabolt Borbála szerelmi történetéből, valamint Delimán és a szép Kumilla románcának legendájából is, továbbá korabeli hiedelmekről, a csillagok állásáról is hallhatnak.

Az éjszakai vártúrán való részvétel regisztrációhoz kötött, amelyet október 25-éig tehetnek meg az érdeklődők a [email protected] e-mail címen