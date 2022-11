A megyében a legdrágábban most a kovácsszénájai tó látogatható, ahol 42 ezer forintot kell fizetni az éves felnőttbérletért, míg az orfűi Pécsi-tavon ugyanez 35 ezret kóstál. Az „egyesített nagy jegy” pedig, amely előzőek mellett a dunai és drávai pecázást is lehetővé teszi, jelenleg 71 ezerbe kerül. Ám ahogy országosan, itt is léteznek különféle, a horgász-utánpótlás érdekében elsősorban korosztályos kedvezmények, miközben egyes helyeken a külföldiektől vagy a sporthorgászoktól ennél magasabb összegeket is kérnek.

A Mohosz közleménye egyébként, nem meglepően, a költségek, elsősorban a haltelepítés árának ugrásszerű emelkedésével indokolja az elmúlt évek növekedéséhez viszonyítva példátlanul magas emelést. A legnépszerűbb horgászhal, a ponty őszi beszerzési ára például 70%-kal nőtt egy év alatt. Emellett a halőrzés, a vízpartok fenntartási munkálatai, sőt a személyes jelenlétű horgászati okmány-ügyintézés is közrejátszik az elkerülhetetlen áremelésben. A szövetség közleményében hozzáteszi, hogy az új tarifák mértékének eldöntéséhez több mintaszámítást is végeztek. Illetve, hogy a 2021-es halelvitel beszerzési átlagértéke egy horgászra vetítve 62 ezer forintot jelentett.