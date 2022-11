A Dunántúli-Napló fotóriporterének, Laufer Lászlónak munkájából állítják össze a tárlatot. A kiállítás mellett egy olyan beszélgetéssel is készülnek, ahol az intézmény jelenlegi és volt igazgatói, kollégái, köztük Turi Katalin, Dombi Erzsébet mesélnek az itt szerzett élményeikről, tapasztalataikról. Az emléknapot fellépéssel is színesíteni kívánják, amin az intézmény műhelyein résztvevők szerepelnek majd. A rendezvényen megismerhetőek lesznek azok a mély gyökerek, amelyekből felépítkezett a jelenleg is működő intézmény és egy kis ajándékkal kedveskednek a szervezők a látogatóknak.