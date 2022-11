Pécs vonatkozó rendelkezése szerint a történelmi belváros településrészen „légkondicionáló berendezés kültéri egysége, antenna és egyéb gépészeti berendezés – a tetőn elhelyezett napelempanel és napkollektor kollektorháza kivételével – a telekkel érintkező közterületről látható homlokzaton takaratlanul nem helyezhető el”. A településképről szóló rendelet már egy ideje hatályban van, de például 2020-ban a baloldali önkormányzat is tett módosításokat, ám a minap jelentette csak be Horváth Tamás, a baloldali városvezető koalíciót erősítő tettyei képviselő, hogy a kihelyezett kültéri egységeket át kell helyezni, ha szabálytalan helyen vannak – ez szerinte nem is nagy költség –, és azt tanácsolta a saját körzetében élőknek, hogy érdeklődjenek az önkormányzatnál.