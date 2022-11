A fogyasztóvédelmi szakemberek körültekintő vásárlásra intenek: nagyon fontos, hogy kizárólag magyar nyelvű használati utasítással rendelkező terméket válasszunk, és ha tehetjük, győződjünk meg arról, hogy a vezeték vastagsága megfelelő, nem cérnavékony. Ha a csatlakozódugó mérete kisebb a megszokottnál, vagy a minősége silánynak tűnik, semmiképp ne vegyük meg! A nagyon kicsi csatlakozódugók ugyanis áramütés-veszélyes helyzetet idézhetnek elő.

A fogyasztóvédelmi hatóság a karácsonyi ünnepeket megelőző időszakban minden évben célzottan ellenőrzi a fényfüzéreket és dekorációs célú világítástechnikai termékeket – a tavalyi vizsgálat során a mintavételezett termékek több mint háromnegyede nem felelt meg a biztonsági követelményeknek.

A megbukott termékeknél jellemzően többnyire hét-nyolc hiba is előfordult egyszerre. Gyakori hiányosság volt többek között, hogy a vezetéket nem rögzítették megfelelően, kettős helyett csupán alapszigeteléssel látták el, vagy a keresztmetszete nem érte el a szabványban előírt vastagságot. Gyakran ajánlottak kültéri használatra olyan terméket, amelyet nem láttak el beázás ellen megfelelő védelemmel. Mindezek a hiányosságok az áramütés, égési sérülés, lakástűz veszélyével fenyegetnek.

A hatóság tapasztalatai szerint tavaly a legtöbb veszélyes termék a filléres vegyeskereskedésekből, piaci vagy alkalmi árusítóhelyekről származott. A problémás portéka jellemzően felismerhető onnan, hogy általában nem szerepel rajta sehol a gyártó és az importáló neve, márka- vagy azonosító jele és címe, nincs típus- vagy modellszáma, nem tüntetik fel rajta a műszaki adataikat, hiányzik vagy nem megfelelő formájú a CE jelölés.



A gyanúsan olcsó termékek kerülendők

Vásárlás előtt fontos ellenőrizni, hogy a kiválasztott égősor vagy világító dekoráció beltéri-e, vagy kültéri. A szabadtér­re készült fényfüzér használható a lakásban is, de fordítva, azaz a beltéri világítás szabadban való elhelyezése életveszélyes lehet. A kültéri fényfüzérek működtetéséhez általában hosszabbító is szükséges – fontos ügyelni arra, hogy ezekhez kizárólag kültéri változatot csatlakoztassunk. Az évekkel ezelőtt vásárolt dekorációt szeretnénk kültéren használni, célszerű ellenőriztetni annak szigetelését egy szakemberrel.

A fogyasztóvédők hangsúlyozzák: kerülni kell a gyanúsan olcsó, silány termékeket, ezeknél ugyanis nincs garancia arra, hogy például a kültérinek árult termékek valóban megfelelnek az érintésvédelmi előírásoknak.

Fontos az is, hogy éjszakára, vagy ha nem tartózkodunk otthon, a beltéri díszvilágítás legyen kikapcsolva, de a kültéri fényfűzérnél is ajánlott az áramtalanítás.