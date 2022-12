Több szülő úgy látta, hogy kevés lett a zöldterület az udvaron, és az iskolavezetéssel egy figyelemfelhívó eseményt szerveztek: „Mentsük meg a fákat” pikniket, amelyre rendkívül sok adomány érkezett. Ezt követően a szülői munkacsoport tovább dolgozott, immár az Szülői Munkaközösség felkérése alapján „Szívügyem az iskolaudvar” néven. Több eseményt szerveztek, így egy Retro Discót, ahol az iskolai alapítványt lehetett támogatni az udvarfejlesztéshez, illetve a gyerekek számára egy rajzpályázatot hirdettek, Álomudvar címen. A gyerekek kívánságaiból kiinduló a szülők által megálmodott zöldesítéshez fokozatosan csatlakozott a város lakossága, a helyi cégek és az önkormányzat is. Több pályázatot is benyújtottak, ezek közül egy az országos megmérettetésen is első helyezett lett. Az iskola, az önkormányzat, a szülők, a sportolók, a civil szervezetek és a helyi cégek támogatásának köszönhetően megvalósulhat az „Szívügyem az iskolaudvar” álom, amely a helyi összefogás erejét mutatja.