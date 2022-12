Az ott lakók kérésének megfelelően, a biztonságosabb közlekedés érdekében került ki az új közlekedési tábla az Új Élet és a Diófa utcák kereszteződéséhez. A behajtani tilos tábla az áthaladást is tiltja – kivéve célforgalom esetén – a Diófa utca lenti szakaszába, amely az Arany János utcába való kihajtást teszi lehetővé. Az Arany János utcából viszont továbbra is be lehet hajtani a Diófa utcába.