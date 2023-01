Kapkodnak, de veszélyesek lehetnek

A kapkodásban ugyanis olyan helyeken is megállnak, várakoznak vagy éppen olyan manővereket hajtanak végre, amiket tilt a KRESZ. Olvasóink szerint például beláthatatlan kereszteződésben parkolnak le úgy, hogy közben a közlekedő keresztirányú forgalmat nem lehet látni, de ugyanígy gyalogátkelők előtt, amivel a gyalogosok észlelését lehetetlenítik el, de a sofőrök nem egyszer agresszíven vezetnek. Nyilvánvalóan mindezek azért történnek, hogy teljesíteni tudják az elvárt mércét, munkájukat lehető legjobb hatásfokkal el tudják végezni. Tény az is, gyakorlatilag ma már bárki elmehet egy kisteherautó sofőrjének, nem kell hozzá különösebb végzettség, vagy képzés, a vállalatok vezetői pedig szemet hunynak a szabálytalankodások felett, mondván csak néhány percig zavarják adott esetben a forgalmat – csakhogy már ez is balesetveszélyes lehet.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy a rendőrség a drónos, vagy más rendőrségi ellenőrzések során sem tesz különbséget a közlekedők között, mindenkivel szemben az elkövetett jogszabályszegés alapján jár el, a futárcégekkel szemben történt intézkedésekről nem vezetnek külön statisztikát.

Nem konzultálnak külön velük

A hatóságtól ellenben afelől is érdeklődtünk, hogy tudnak-e a cégek vezetővel konzultálni akár rendőrség valamelyik civil programján keresztül, hiszen személyes szemléletformálással talán lehetne változtatni. A rendőrség szóvivője úgy vélekedett, hogy általánosan megfogalmazott baleset-megelőzési közleményeik, tanácsaik megjelennek a rendőrség honlapján, valamint a főkapitányság Facebook-oldalán, amelyekhez bárki interaktívan hozzászólhat

– Összességében elmondható, hogy a megnövekedett forgalom a közutakon torlódásokhoz vezet. A közlekedők emiatt gyakran ingerültek és agresszívek vezetés közben, és ez számtalan kockázatot hordoz magában. A közlekedési morál sok esetben hozzájárul a sok, ha sérüléssel nem is mindig járó, de tetemes anyagi kárt és sok bosszúságot okozó balesethez

– fogalmazott a rendőrség.