– Örömmel látom, hogy egyre több helyen elérhetők a csomagküldésre használt boxok, amelyek használata rendkívül egyszerű, megbízható, és praktikus. Meggyőződésem, hogy környezetbarát is a megoldás, hiszen a futárok így egyszerre egy helyen több csomagot is le tudnak adni, és nem kell egy-egy helyszínre akár többször is visszamenniük