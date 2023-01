– A minap írtunk arról, hogy számos súlyos ügy – rendőrségi nyomozások – terhelik a baloldali önkormányzat eddigi működését, és várhatóak még újabbak is, például felmerülhet a hűtlen kezelés gyanúja a Bőrklinika–Mandulás cseréjénél?

– A király meztelen. Ez az eset, annak minden körülményével együtt, sokak szemét felnyitotta a városban. Ugyan miért lenne érdeke az önkormányzatnak elcserélni egy kiemelt, belvárosi-egyetemvárosi ingatlanfejlesztési területet a lepusztított Mandulás kempingre? Véleményem szerint ez a csere kizárólag a magántulajdonos számára előnyös, hiszen úgy jutott hozzá a város egyik legértékesebb ingatlanához, hogy még a vételár túlnyomó részét sem kellett kifizetnie, ráadásul megszabadult a számára haszontalan kempingtől is. A szocialisták semmit nem tanultak és semmit nem változtak.

– Hogyan minősítené azt, hogy miközben az elmúlt években több száz millió ment el cégvezetői prémiumokra, megemelt fizetésekre, biztosokra, tanácsnokokra, tanácsadókra, addig a pécsieknek helyi adókból családonként nagyjából 2500 forintos évi engedményt tettek a baloldaliak?

– A baloldal becsapta a pécsieket. Egy óriási show-műsor, külön megtartott közgyűlés keretében eljátszották, hogy érdemben csökkentik az adóterheket, miközben kiderült, hogy a döntés valójában néhány ezer forintot jelent mindössze évente. Másrészt ősszel leszavazták azt a takarékossági csomagunkat, amivel százmilliós nagyságrendű, a baloldali holdudvarnak juttatott felesleges költséget spórolhattunk volna, amit sok mindenre, például érdemi adócsökkentésre is fordíthattunk volna. Bízom abban, hogy a pécsiek nem felejtik majd el a következő választáson a baloldaltól az elmúlt években kapott ilyen és ehhez hasonló pofonokat.