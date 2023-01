Jóllehet még több mint fél évet kell várni az idei Szüreti Csirkepaprikás-főző Fesztiválra, az évről évre a bólyiak és a környéken élők körében is egyre népszerűbb rendezvény első fellépőjét már be is jelentették - szeptember 2-án 19 órakor a Honeybeast lép fel Kántor-réten.

- A zenekar hamarosan stúdióba vonul, így valószínű, hogy a bólyi fesztiválon a legnagyobb slágereik mellett az új albumukról is hallhatunk néhány dalt - adta hírül az Erzsébet Vigadó.

Hozzátéve, hogy az immár hagyományosnak mondható Szüreti Csirkepaprikás-főző Fesztivál 2023-ban 24. alkalommal rendezik meg Bólyban. - A környéken jól ismerik a híresen jó szüreti csirkepaprikást, melyet a bólyiak hosszú lével és ún. "kanalas galuskával" készítenek. Igazi szüret nincs is e nélkül. E hagyomány népszerűsítésére rendezik meg az egyre nagyobb tömegeket vonzó fesztivált, amelyen a gasztonómia élményeken túl színes programokkal, kézműves kirakodó vásárral várják ezúttal is az érdeklőket - emelte ki programajánlójában az Erzsébet Vigadó.