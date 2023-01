A Postabontásban egy régebben megjelent írásomban már foglalkoztam azzal, hogy miért nem merült fel senkiben, a két város, Kozármisleny és Pécs esetében az egyesülés gondolata. Hasonlóan Pécs-Szabolcshoz, amely már jobban összeépült, mint hajdanában a gigantománia következtében a városhoz csatolt, Vasas, vagy Hird községek.

A helyi közlekedési vállalat állami tulajdonban való működtetése Pécs város számára több előnnyel is járna – ezt is már egy korábbi, szintén a Postabontásban megjelent észrevételemben felsoroltam. Előny lenne például, hogy megszűnne a párhuzamosság, gazdaságosabban lehetne működtetni a céget. A Komlói úton egymást kergetik Volánbuszok, miközben a pécsi helyi járatokra sokszor alig lehet felférni. Zalaegerszeg pedig most készül a Volánbusszal együtt a helyi közlekedés meg újítására. Frantó