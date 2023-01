Ezt ne hagyja ki! Jószomszédi iszony

Birtokháborítás is lehet a klímázásból Egyre több a klimatizált lakás és a kormányzati otthonteremtési támogatás is elősegítette, hogy minél többen tudják felszereltetni a készüléket. Ám ezzel együtt a konfliktusok száma is nőtt. Pécsen is nemcsak az írott, hanem az íratlan szabályt is érdemes betartanunk.