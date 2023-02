– A karitász a személyes jelenlétre is kiemelt hangsúlyt fektet: az adományokat munkatársaik személyesen viszik el a nélkülözőknek, így lehetőség nyílik az érintettekkel való beszélgetésre is, meg tudják tőlük kérdezni, hogyan boldogulnak, milyen nehézségeik vannak – emeli ki a beszámoló.

Új helyre költözött a karitász boltja

Új helyen nyitotta meg kapuit a február 15-én Pécsett a karitász adománybolt – közölte honlapján a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász. Az új helyen, a Zsolnay-szobor mellett található, Szabadság utca 8–10 szám alatt is szeretettel várnak minden kedves vásárlót és adományozót, sokféle termékkel.

Többek közt ruhát, cipőt, kiegészítőket lehet vásárolni az üzletben, de a kínálatban lakberendezési és dísztárgyak is megtalálhatók. Mindemellett könyvek, CD-k, DVD-k is megvásárolhatók a boltban, ezenkívül gyerekjátékok és sport­eszközök széles választéka is elérhető, illetve lakástextilek és konyhai eszközök közül is válogathatnak a vevők.

Fontos tudni, hogy minden vásárlás a segítőprogramok támogatását szolgálja. A Pécsi Egyházmegyei Karitász felhívásában kiemeli, hogy felajánlott adományokat – jó állapotban lévő használt tárgyakat, cipőket, ruhákat, játékokat, stb. – továbbra is nagyon szívesen fogadnak az új helyszínen.