A PTE stratégiájában pedig mindig is prioritásnak számított a Balkánnal, a tőlünk délre eső területekkel való foglalkozás. Ez azonban nem csak egy kapott, hanem egy önként vállalt feladat is. Pap Norbert megemlítette, hogy korábban is léteztek már a felsőoktatási intézményben Balkán-profilú képzések, de, hogy most mesterképzést tudnak indítani, az annak köszönhető, hogy még 2022-ben megkapták az engedélyt ezen tevékenység folytatására.

A mesterképzéssel Balkán-szakértőket szeretnének kinevelni, akik tanulmányaikat követően el tudnak helyezkedni a térség országaiban. A kutató kiemelte, hogy az eddigi tapasztalatok alapján aki a korábbi időszakban a Balkánnal kapcsolatos képzésekben tanult náluk, ma is ezen a területen dolgozik, mint például a jelenlegi montenegrói és szkopjei nagykövetünk.

A képzés megalapítóinak fontos vállalása, hogy a náluk tanulók elmélyedjenek a nyelvekben. Elsősorban a déli szláv nyelvekre, főként a horvátra, a szerbre fognak koncentrálni. Igény esetén azonban lehetőséget teremtenek a török nyelv elsajátítására is. A képzés elengedhetetlen részét fogja képezni továbbá a terepmunka, ami első körben Boszniát fogja érinteni, abból kifolyólag, hogy ott zajlik a legtöbb Balkán-kutatása a műhelynek, valamint ennek köszönhetően jó kapcsolatokat építettek ki az országban. Így a fő tanulóterep Szarajevó lesz, hiszen ez még relatíve közel is van Pécshez.

Az oktatógárda évtizedek óta foglalkozik a Balkánnal, így nagyon sok kész tananyag áll rendelkezésükre. Aki idejön, az egy kiforrott ismeretanyagot kap és a legfontosabb, hogy frisset és folyamatosan bővülőt – emelte ki Pap Norbert. Az oktatók erős garanciának számítanak arra vonatkozóan, hogy az itt végzettek erős pozícióból indulhassanak a diplomácia, a nemzetbiztonság, a honvédelem, a délkelet-európai gazdaság, valamint a nemzetközi NGO-szervezetek körében való munkahelyszerzésre.

Az egyetemi oktató úgy gondolja, hogy mesterképzésre jelentkezni már nem csak arról szól, hogy valaki diplomát akar, hanem karriert szeretne építeni. Célirányosan képezi magát és terve van a jövőre nézve.

Ez az új képzés érdekesnek és izgalmasnak ígérkezik, hiszen nem csak az egyetem palettáján egy új, egyedülálló szín, hanem az egész országban is. Az ELTE rendelkezik ugyan egy hasonló szakkal, de ők elsősorban a Balkán történelmére fókuszálnak. Pap Norbert kihangsúlyozta, hogy a hallgatók Pécsen is találkoznak majd a térség történelmével, de nem ez a fő ambíció. Az oktatásban inkább a Balkán mai helyzetével és problémáival fognak találkozni a diákok többféle szempontot is figyelembe véve – gazdaság, politika, média, kultúra, vallás, nemzetközi kapcsolatok.