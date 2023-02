A Mohácsi Kórház szülészeti osztályán egyébként 2021-ben 512 kisbabát segítettek világra, míg egy évvel korábban 490 újszülöttnek örültek a családok. 2017-ben például 513 újszülöttet jegyeztek be az anyakönyvbe, míg egy évvel korábban 465 kisbaba látta meg itt a napvilágot.

– 2011 óta, amikor az éves szülésszám 360 körül mozgott, küzdeni kellett a szülészet megmaradásáért, amikor is központilag 500 újszülöttnél tervezték meghúzni azt a határt, amelynél működhetnek szülészeti osztályok. Akkor a bezárást dr. Har­gitai János országgyűlési képviselő közbenjárásának, valamint az elkezdett fejlesztések és az összefogáson alapuló közös munka eredményének köszönhetően sikerült elkerülni, majd az osztály további fejlesztésének is betudhatóan még emelni is tudták a születések számát – fogalmazott az ülésen Csizmadia Csaba.

– Azóta az idő kereke tovább forgott, megváltoztak a szabályrendszerek, s amint azt korábban már többször is jeleztem, nemcsak a szülészetet, de az egész kórház működését érintően. Sok kollégám nyugdíjba vonult vagy nyugdíj mellett dolgozik, azonban ügyeletet már nem vállalnak. A fiatalítás és utánpótlás szándékával rezidensek érkeztek és érkeznek a kórházba, ők azonban csak felügyelettel dolgozhatnak, nem ügyelhetnek önállóan. Mindezek következtében a működést jelentősen akadályozó szakemberhiány alakult ki, amit úgy próbáltunk megoldani, hogy az ország több városából is hoztunk orvosokat.

A hálapénz eltörlésével viszont megbolydult az orvosvilág, a magánszférában kisebb megterhelés és ügyeleti teher nélkül is ugyanannyit, vagy bizonyos szakterületeken sokkal többet lehetett keresni, mint az államiban paraszolvencia nélkül, annak ellenére, hogy jelentős béremelések következtek be az állami kórházakban is. Ráadásul a szabályok és az új bértáblarendszer köt bennünket is, ami azt jelenti, hogy egy orvos ugyanannyit keres bármelyik hasonló szintű kórházban, így az a lehetőség is megszűnt, hogy magasabb bérrel csábítsunk ide valakit. Akik meg itt voltak, azok közül volt, akit kétmilliós fizetéssel sem tudtunk itt tartani, mivel egy fővárosi magánklinikán ennek a két és félszeresét tudja megkeresni. Sajnos volt olyan kollégánk is, akitől alkoholproblémái miatt voltunk kénytelenek megválni. Maradt kettő szakorvosunk és három kivezényelt részmunkaidős rezidensünk, velük az osztály működését jelenleg sem tudjuk biztosítani – mondta az alpolgármester.

– Mindezek ellenére nem tettünk le arról a szándékunkról, hogy az osztályt újraindítsuk. Hetente egyeztetünk a klinikával, folyamatos az álláshirdetésünk és tárgyalunk kollégákkal, sőt szakemberlakást is igyekszünk biztosítani. Az önkormányzatunk mindig is segítőkészen állt a probléma megoldásához, amit ezúton is hálásan köszönök, de a jelenlegi körülmények mellett az osztály működése nem lehetséges, már csak azért sem, mert senkit nem teszünk ki annak a veszélynek, hogy az orvoshiány vagy a szakemberek, dolgozók túlhajszoltsága, fáradtsága miatt valamilyen károsodás érje gyermekét, unokáját, hozzátartozóját!

Megjegyzem, a törvényi, jogi szabályozás sem teszi lehetővé, hogy ilyen mértékű túlmunkára kényszerítsenek bárkit is. Aki az orvoshiányt meg tudja oldani, jöjjön, jelentkezzen, de ilyen még nem volt. Egy kicsit ezért úgy érzem, ilyen alapon azért is indulhatna petíció, hogy karácsonykor legyen hó. Persze, legyen, mindenki szeretné a hangulatos fehér karácsonyt, aláírja, de attól még nem lesz hó, mert nincs ráhatásunk, ahogy arra sincs, hogy legyen elég orvos, ezért egyelőre nincs más lehetőségünk és marad a szüneteltetés – jelentette ki.

Csizmadia Csaba hozzátette, az is kérdés, a „szüneteltetés” meddig tartható fenn. Egy év elteltével el kell gondolkozni azon, amennyiben nem tudnak változást elérni, hogy mit tudnak helyette kínálni, ami a lakosság érdekét szolgálja. Olyan szolgáltatás fejlesztése is szóba jön – például az egynapos sebészet – amelyhez minden feltétellel rendelkeznek, van kapacitásuk, amely sok betegen segítene, nagy az igény és rövidítené egyes műtéti előjegyzések várakozási idejét, várólistáit. Egyelőre azonban az elsődleges céljuk az osztály megnyitása.