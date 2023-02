Ezt ne hagyja ki! Telt ház Mohácson

Idén is sokan űzték a busókkal együtt a telet (Galéria) Nagyon-nagyon sokan látogattak el vasárnap Mohácsra – a szervezők előzetesen százezer látogatóra számítottak, alighanem voltak is ennyien, de lehet, hogy annál is többen. Persze nem is az a lényeg, pontosan hányan voltak, hanem az, hogy aki ott volt a busójárás fő napján, nagyon jól szórakozott.