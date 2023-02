Sarkalatos pontja volt az előző közgyűlésnek az, hogy a szocialista-DK-s önkormányzat a pécsi köztemetővel kapcsolatban úgy döntött, hogy az ottani 5 kilométer/órás sebességhatárt felemeli 20 kilométer/órásra. A hivatalos indoklás az volt „a jelenlegi 5 km/óra már nem életszerű, a biztonságos közlekedés 20 km/óra mellett is fenntartható”.

Kővári János, az ÖPE-KDNP frakcióvezetője szerint a temető nem egy szolgáltatás, hanem kegyeleti hely, ahol alapvetően sétálva közlekednek az emberek, és kérte is, hogy ne vezessék be a magasabb sebességhatárt, mert a temető nyugalmát ez nem szolgálja.

Ruzsa Csaba alpolgármester azt állította, hogy „szakemberekkel egyeztettek” a megemelt sebességről és sokan járnak be autóval. A mai gépjárműállomány mellett pedig egyébként is betarthatatlan a lassúbb közlekedés – érvelt. Majd Meixner Barna, a Biokom Nkft. ügyvezető igazgatója is ezt erősítette meg, mondván „lehetetlen” 5 kilométeres sebességgel haladni egy autóval.