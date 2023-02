Murin Ferenc elmondta, első körben a tervezési költséget szeretnék összegyűjteni, ehhez megkeresték a helyi és környékbeli vállalkozókat, és bíznak benne, hogy a magánszemélyek adó 1 százaléka, valamint egyéb támogatások is hozzájárulnak ahhoz, hogy a terveztetést megrendelhessék. Az engedélyes műszaki tervek meglétével azután pályázati lehetőségeket keresnek majd a kivitelezésre. A gyűjtéssel kapcsolatos információkról a megbekeleskapolna-beremend.hu weboldalon található elérhetőségeken keresztül informálódhatnak az érdeklődők.

A tavalyi évben egyébként megújult a kápolna altemplomi kiállítótere, melynek eredményeképpen a valamikori barlangról készült fotóanyagot megfelelő módon tudják bemutatni, emellett bővült a kiállított régészeti anyag is, és immáron három kamerás videórendszer óvja az itt található értékeket.

Lecserélték a külső tájékoztató táblákat és új prospektusokat jelentettek meg friss tartalommal, illetve új fotókkal. Ami pedig az idei programokat illeti, itt tartják minden évben a Vince napi vesszőszentelést, és már a Pünkösdre tervezett nemzetiségi napra készülnek, amikor is horvát és német nyelvű szentmisére, református szentmisére várják a látogatókat. Ezen kívül nyáron az Ördögkatlan Fesztivál helyszínéül is szolgál a kápolna, de a helyi Délpont Egyesület is tervezi, hogy nyáron kisebb könnyűzenei koncerteket szervez ide.