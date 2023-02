Szintén rendszeressé vált a Kalamáris Kvízest, amelyet általában kéthetente péntekenként tartanak. A rendszeres alkalmak mellett alkalmi programok során is egyre nagyobb teret kapnak a játékos vetélkedők.

Először is, február 15-én, szerdán zajlik szerte hazánkban a Quizzone Kupa, ahol az ország tizenkét városában, húsz helyszínen egyidejűleg tartanak kvízesteket. Ehhez Pécs három helyszínen is bekapcsolódik, a Nappaliban, a KijÁRATban és a Rum’N’More-ban is csikorgathatjuk az agytekervényeinket.

Emellett csapatépítőkön, klubalkalmak során is kedvelt programelemet jelentenek a kreatív vetélkedők. Március 10-ére már mos teltházat jelentett a Bacchus Pinceétterem a nőnapi rendezvényt illetően. A február 11–i egyházmegyei Házasság Világnapja keretén belül szintén kvízzel zárult a program, január végén peig az Apáczai Könyvklub évnyitó találkozóján került sor irodalmi vetélkedőre.

Minden helyszín rendelkezik sajátosságokkal, ugyanakkor közös a programokban az, hogy sok múlik a kvízmester – avagy a játékvezető – személyén. Gyakoriak a tematikus kérdéssorok, ahol egy vezérgondolat vagy motívum köré szerveződnek a feladványok. Van, ahol klasszikus zene, filmzene, vagy éppen filmrészlet felismerése is terítékre kerül, máshol furfangos képrejtvényeket kell megfejteni a csapatoknak. A legtöbb helyen egy éven vagy fél éven át követik az eredményeket, s míg minden egyes alkalom legjobbjait jutalmazzák, végül a szezon győzteseit is kihirdetik, akik ilyenkor komolyabb nyereményben részesülnek.