Alsómocsolád már 2016-ban elhatározta, hogy „Okos faluvá” válik. Megalkotta saját Okos falu definícióját és több olyan programot, fejlesztést is elindított, melyek segítik céljai elérését.

Ugyanakkor felmerült annak az igénye is, hogy valamilyen módon mérni tudják, hogy hol tartanak az Okos faluvá válás útján. Bár léteznek már erre objektív mutatószámok, 2021-ben a település vezetősége és kulcsemberei egy saját - szubjektív, de számszerűsíthető - önértékelési módszert, az úgynevezett Települési Okos Tükröt dolgozták ki, készítették el és egy Módszertani útmutató megírásával lehetővé tették azt is, hogy azt más önkormányzatok is adaptálhassák.