Már akkor megírtuk, hogy a baloldali bomlás után ez a szervezet veheti át az álcivil egyesületi szerepet Péterffy Attila polgármester és politikusai mögött. Ez így is történt, nemrég pedig az is kiderült, hogy immár az MSZP-s képviselőjelöltséggel is próbálkozó, az előző városirányítás idején regnáló vezetők elleni eljárásokat indító Bodnár Imre ügyvéd vezeti az egyesületet.

Éppen ezért is vélekedtek úgy többen a városházi ellenzéki oldalon, hogy ötletgyűjtés csak arról szól, hogy minél több pécsi polgár elérhetőségét, adatait begyűjtsék, majd pedig a választási kampányban célzott üzeneteket kapjanak.

Az egyesülethez köthető honlapon jelenleg is látható még a két kertvárosi kutyafuttatóval kapcsolatos ötletbörze, miközben az adatkezelésekre vonatkozó jogszabályi háttérnek nyoma sincs.