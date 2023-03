A város baloldali önkormányzatának kezdeményezése volt – és ehhez csatlakozott a jobboldal is –, hogy bizonyos feltételek mellett vásárolhatnak kedvezményesen telkeket a fiatalok. Az önkormányzat honlapján most is elérhető felhívás szerint a Pécsi Vagyonhasznosító (PVH) Zrt. tulajdonában lévő, a város keleti felében található Mécses utcai telkeket 50 százalékos kedvezménnyel értékesítik a pécsi házaspárok, élettársak számára indított Dénesi Ödön Program keretében.

A most meghirdetett telkekre május közepéig várják a jelentkezőket. A PVH által közölt feltételek szerint a megvásárolt telkeket csak saját célra lehet használni és három éven belül használatbavételi engedélyt kell szerezni az ott felépített házakra. Feltétel még az is, hogy legalább egyikük 18–40 év közötti legyen, illetve legalább 3 évig él, vagy élt Pécsen bejelentett lakcím alapján.