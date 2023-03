A képviselő-testület végül elfogadta a kétlépcsős emelést. A bölcsőde esetében 806 forintról 968-ra, az óvodánál 775-ről 930-ra, az általános iskolában az alsósoknál 911-ről 1097 forintra, a felsősöknél pedig 1011-ről 1213 forintra emelkedik a közétkeztetés. A képviselők a bölcsődei térítési díjat is emelték száz forinttal.

Az előterjesztés alapján a bölcsődei ellátás vonatkozásában az idei évre egy gyermekre jutó napi önköltéség 9211 forint, amit jogszabály határoz meg. Ehhez képest az önkormányzat 750 forintot kért egy gyermek után, amit most 850-re emeltek.

A másik fontos döntés a kozármislenyi művelődési központ és könyvtár nonprofit kft.-t érintette. A céget korábban két ügyvezető irányította. A mostani döntés szerint március elsejétől 2024. február 29-éig megbízási jogviszonyban új ügyvezető irányít, a cég élén Bóli Erzsébet áll. A képviselők határoztak a fizetéséről is. Döntésük alapján havi bére bruttó 350 ezer forint, amihez 50 ezer forint vezetői díj társul.

Ezen túlmenően a képviselők tárgyaltak arról is, hogy a városháza közelében üresen álló volt takarékbank épületét üzleti céllal megvásárolná az önkormányzat, illetve ebben a nehéz gazdasági évben a civil szervezetek működését és programjait támogatni kívánja az önkormányzat, amelyre idén március 29-éig pályázhatnak az érintettek. Míg korábban a civil szervezeteknek nem volt rá módjuk, hogy hiánypótlást csatoljanak a pályázatukhoz, mostantól egy alkalommal erre is lesz lehetőségük.