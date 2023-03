A ma médiaszakemberként tevékenykedő Kósa András (59) személyesen már nem ismerhette nagyapját, ám nagymamája és édesanyja elbeszéléseiből, sőt, utóbbi többek között Vörös Vincével és (a később az épület első emléktábláját avató) Antall Józseffel is ápolt baráti kapcsolatai jóvoltából őt is korán átjárta a ház valóban magasztos, nagypolitika-formáló szelleme, amelyben egyébként ő maga is nevelkedett.

Ahogy föleleveníti, az első igazán nagy „felfordulást” az egyébként a szomszédos Bisséről a ’46-os kormány forintot is bevezető, később emigrációba kényszerített miniszterelnökének 1979-ben tervezett első hazalátogatásának megszervezése okozta. A Magyarok Világszövetsége által kijárt utazás kapcsán ugyanis Nagy Ferenc egyetlen fontos kikötése az volt, hogy itt-tartózkodása alatt egykori jó barátja házában szeretne lakni. A jól előkészített látogatás aztán a politikus – állítólag az izgalmakra is visszavezethető – hirtelen halála miatt meghiúsult, ám egy érdekes utózöngéje azért akadt. A ’80-as évek elején a Nagy Lajos gimnáziumba járó Kósa Andrást ugyanis olyan dolgokról kezdték faggatni az iskolában, majd a rendőrségen is, amelyekről csak a házban elhangzottakból tudhattak – vagyis kiderült, hogy a nagy látogatásra a rendszer is megtette a szükséges lépéseket. És elég ügyesen, mert sem a lehallgatók telepítését, sem későbbi eltüntetését nem vették észre az ott lakók.