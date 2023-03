Az egyik legnagyobb pécsi témákat taglaló csoportban néhány napja jelent meg arról egy bejegyzés, hogy a Nevelési Központnál lévő kutyafuttatónál szöges kolbászokat és szalonnát találtak. A riasztó hír kapcsán kérdéseket tettünk fel a városháza illetékeseinek is.

Egy hölgy elmondása szerint néhány napja, az egyik éjszaka hajnali három órakor lelte fel a veszélyes darabokat a szóban forgó helyszínen. Mint részletezte, a kolbászok úgy voltak teletűzdelve szögekkel, hogy azok biztosan akadjanak. Volt olyan szelet, amelyben kettő-három szög is volt. Mivel a kutyák sokszor habzsolnak, rágás nélkül nyelnek le nagyobb darabokat, ezért egy-egy darab súlyos károkat tud számukra okozni. A kutyások természetesen felháborítónak tartották az esetet, sőt többen is meglehetősen súlyos ítéletet mondtak ki az állítólagos elkövetőkre, többen is nekiestek a támadóknak.