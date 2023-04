Több olvasónk kereste meg szerkesztőségünket azzal a panasszal, hogy áldatlan állapotok uralkodnak a Szigeti úti lezárások miatt. Portálunk többször írt róla, hogy a területen folytatódik a nyugati kerékpárút építése, ami több hónapig eltart. A munkálatok miatt számos változás, útlezárás történt, ami egy ideig biztosan így marad, a tervek szerint őszig.

Olvasóink azt írták, hogy a környéken elviselhetetlen a zaj a kialakult dugó miatt, illetve a levegő minősége is jelentősen romlott. Olvasóink arra is kitértek, hogy egy olyan kerékpárutat építenek, ami szerintük alig lesz kihasználva.

Munkatársunk írt már arról, hogy a Szigeti út lezárása miatt elrendelt ideiglenes forgalmi rendi változás alapján a lezárt területre kizárólag az autóbuszok, taxik és a mentőszolgálat járművei hajthatnak be. A lezárt szakaszon az áthaladást váltakozó irányban a kihelyezett forgalomirányító jelzőlámpa biztosítja. A jelzőlámpa előtt kihelyezték a „Mindkét irányból behajtani tilos”, valamint a terelő útvonalat előjelző táblákat, de így is sokan behajtanak.

A rendőrség a szabálytalan autósokat megbünteti, de mint megtudtuk, a rendőrség nem célzott ellenőrzést, vagyis pénzbehajtást hajt végre, hanem a hatályos jogi szabályozás szerint közigazgatási bírságot szab ki, mivel figyelmeztetés lehetősége a jogszabály alapján a rendőrségnek nincs. A büntetés a 30 ezer forintot is elérheti.

Hétfő reggel fél nyolc.

A Szigeti úti lezárások miatt hosszú kocsisor alakult ki a Megyeri tértől a Tüzér utca sarkáig.

Az ott lakók elmondása szerint hasonló a helyzet délután négy körül, mikor a családok hazafelé tartanak a munkahelyükről, vagy a gyermeküket viszik haza az iskolából. A helyiek azt kérdezték, hogy a munkálatok miért tartanak olyan sokáig, vagyis közel öt hónapig, illetve arra is kíváncsiak, miért nem nyáron kezdtek bele a munkákba, mikor a családok java része szabadságra megy, és a munkálatok igaz, akkor is fennakadást okoznának, de véleményük szerint nem ilyen nagyot, mint most. Megígértük, hogy a feltett kérdésekre megpróbálunk válaszokat kapni a kivitelezőtől, illetve a városházától.