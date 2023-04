Az egyesület elnöke, Vörösné Deák Andrea pár órával később élő videóban mondta el az egyesület működését, hogy aki esetleg nem látja át a tevékenységüket, megismerje és ezután alkothasson véleményt.

A Mosolymanó Egyesület 2009-ben közösségi és kulturális programok szervezése céljából alakult. 2013-2014-ben vetette fel az egyik tagjuk, hogy szervezzenek ruhaosztásokat, ami annyira jól működött, hogy kidolgoztak egy saját jótékonysági-regisztrációs rendszert. Ennek alapja, hogy azok a családok regisztrálhatnak a szervezetnél, akik igazoltan rászorultak, s ezáltal valóban azokhoz kerülnek az adományozók támogatásai, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Mivel az egyesület ezen jótékonysági tevékenysége önkéntes, tehát a szervezethez érkező működési támogatásokat nem erre a célra kapják, senki nem kérhetné számon rajtuk azt sem, ha például holnap ezt a tevékenységüket befejeznék.

Az egyesület az adományozók anyagi, élelmiszer, bútor, játék, ruha, stb. támogatásait közvetíti azoknak, akiknek erre valóban szükségük van. Havonta többször szerveznek osztásokat a telephelyükre bevitt adományokból, emellett állandó adományozójuknak köszönhetően három éve havonta körülbelül 20 családnak tudnak élelmiszert adni. Karácsony előtt félmillió forintnyi adományt tudtak közvetíteni a rászorulóknak. A Mosolymanó Jótékonysági Központ facebook oldalukon az érdeklődők informálódhatnak az osztásokról.

Közzétették a „húsvéti családok” kéréseit, ezeket teljesítik az adományozók

Húsvét előtt 60 család fog kapni csomagot a Mosolymanó Egyesülettől. Ezek között 48 olyan család van, akik kitöltöttek egy űrlapot,hogy hány évesek a gyerekek, és mire lenne szükségük, emellett 5 Ukrajnából menekült, és Baranyában letelepedett családot, és Kertvárosban egyedül élő időseket támogatnak élelmiszercsomaggal. Összesen 139 gyermeket tudnak megajándékozni Húsvét előtt.

– A családokat, illetve kéréseiket egy fantázianévvel kiírtuk az oldalunkra, és folyamatosan volt rá lehetőség, hogy az adományozók célzottan teljesíthessék ezeket. Emellett mi is gyűjtöttünk, hiszen van több olyan partnerünk, aki minden ünnepkor nagyobb támogatással próbálja segíteni rászorulókat – mondta Vörösné Deák Andrea. A HR Rent Kft. felajánlásának köszönhetően 1000 tojás és több mint 200 Kinder tojást tudnak ajándékozni, emellett az állandó adományozójuk jóvoltából nyers főtt csülköt is biztosítanak az ünnepi menühöz, melyeket kedden, egy kulturális program keretében át is adnak az érintetteknek. Azok a regisztrált családjaink, akik nem kapnak a húsvéti csomagokból, azoknak csütörtökön játékosztást tartunk, és minden gyereknek csokinyuszit, csokitojást adunk – mondta az egyesület elnöke.