A tájékoztató szerint a központi regisztrációs időszak ugyan lezárult, ám a szervezők hangsúlyozzák, hogy akár a csatlakozó városokban-falvakban, de mindenütt máshol is továbbra is mindenkit biztatnak az önkéntes csatlakozásra, amellyel a fenti időszakban magán- vagy közterületen is hozzájárulhat saját lakókörnyezete megtisztításához.

A hivatalos csatlakozási pontokról, illetve az akció részleteiről az esemény önálló Facebook-oldalán vagy a szelektalok.hu környezetvédő honlapon található információ.