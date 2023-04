Az általános iskolában most végző nyolcadikosok mellett a középiskolákból az egyetemekre esetleg elsőre be nem jutó, vagy akár egy második szakmát szerezni kívánó diákok érdeklődésére is számot tarthatnak a Baranya Megyei Szakképzési Centrum áprilisban induló, többségében ingyenes, egyes szakterületek esetén önköltséges képzései.

Amint azt a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara e képzéseket friss csokorba gyűjtő táblázatából is kiderül, egyes szakmákhoz általános iskolai, néhányukhoz középiskolai végzettség (érettségi) szükséges. Mivel a szakképzési törvény alapján két szakma és egy további szakképesítés megszerzését az állam támogatja, így a tanulók számára ezek a munkaerőpiaci elhelyezkedési esélyeket is jelentősen növelő tanulmányok ingyenesek.

A BMSZC tavasszal a vármegye három városában is indít kettő, három, hat és kilenc hónapos képzéseket. A legkorábbiak április 17-én Pécsett indulnak az intézmény Zsolnay Vilmos Technikumában, ahol ezek keretében az alapfokú végzettségűekre számítanak. A két hónapos kurzusokon többféle eladói, illetve pálinkakészítő, fakitermelő és koszorúkészítő szakképesítést szerezhetnek az eredményes vizsgát letevők.

Májustól Szigetváron, a Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakképző Iskolában ugyancsak nyolcadik után dajka-, illetve Pécsváradon, a II. Béla Technikum és Kollégiumban három hónapos személy- és vagyonőrképzés indul.