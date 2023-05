Az ügyben a rendőrség - Péterffy Attila polgármester korábbi közlése szerint - két személyről kért adatokat: az egyik a Pécsi Ellátó Központ munkatársa, a másik pedig a Polgármesteri Hivatal munkatársa volt, aki az egyik MSZP-s alpolgármester, Nyőgéri Lajos bizalmasa.

Miután ősszel távozott az előző vezető, a Lakásgazdálkodási Csoport élére idén januárban kinevezték dr. Meggyesi Józsefet, aki korábban a pécsi rendőrkapitányság gazdaságvédelmi osztályán dolgozott, nyolc évig vezette is azt. Meggyesi távozása kapcsán csak annyit árultak el, hogy a köztisztviselők esetében rendelkezésre álló hat havi próbaideje alatt azonnali hatállyal adta be a felmondását a csoportvezető múlt hétfőn, aki arra hivatkozott egy jobb állásajánlatot kapott.

A szociális területért felelős Nyőgéri Lajos körül egyébként továbbra is vannak kérdőjelek. Egyelőre továbbra sem tisztázott teljesen, hogy milyen körülmények között, milyen jogosultság alapján kaptak lakást, vagy hosszabbítottak lakásbérleti szerződést olyan személyekkel, akik az alpolgármesterhez köthetőek. Az egyik érintett a volt felesége, míg a másik a volt feleségének üzlettársa, akinek cége 15 milliót kapott az MSZP-től tanácsadásért, miközben önkormányzati lakást is kapott. Azóta az is kiderült, hogy egy MSZP-s pécsi elnökségi tag is juthatott lakáshoz.