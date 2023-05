Hogyan is zajlik egy fordított állásbörze?

A cégek képviselői körbejárják a hallgatói csoportokat, véleményezik a projekteket és a beszélgetések folyamán akár jövőbeni gyakornokaikat, munkavállalóikat is megtalálhatják. A bemutatáskor a hallgatók célja a visszajelzések gyűjtése, a projekt és saját maguk „eladása” egy jó előadással, poszterrel, kiállással. Minden partner 5 „unicoin” lapkát kap a helyszínen, amelyet a legígéretesebb csapatoknak adhat. A legtöbbet összegyűjtő három csapat külön díjazásban (ösztöndíjban) is részesül, illetve több cég készül különdíjjal is a számára leginkább értékes projekt számára.

Helyszín

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Halasy Nagy József Aula (II. emelet)

Program

Partnerek érkezése: 11.50-12.00 között

12:00-13:00 – II. emelet Kari Tanácsterem, megnyitó, állófogadás

13:00-14:00 - AULA iExpo – fordított hallgatói állásbörze

14:00-14:30 Eredményhirdetés, díjak átadása

· Hallgatói ösztöndíjak (pénznyeremények) átadása

· Szponzor ajándékok és felajánlott díjak átadása