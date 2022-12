A verseny feladatösszeállítása minden évben komoly kihívást jelent a versenybizottság számára. 2022-ben is olyan feladatot szerettek volna kitűzni, amely érdekes, játékos és egyben meglepetés a diákok számára. Végül a feladvány olyan lett, amelyre senki nem számított. Egy monokróm LCD kijelzős kézikonzol szimulációját kellett leprogramozni, azaz, olyan játékot kellett fejleszteni, amely a 80-as évek kezdetleges játékkonzolait idézte meg. Reneszánszát élik napjainkban a számítástechnika korai időszakának eszközei és alkalmazásai. A retro játékok, csipogó hangok, kezdetleges animációk különleges hangulatot varázsoltak a helyszínre. A résztvevők a programozási tudásukon kívül kreativitásukat is bevethették a programok összeállításához.

A verseny során nagyon sokszínű, érdekes programok születtek. A zsűri értékelte többek között az elkészített játékok műszaki hátterét, a kreativitást és a játékélményt. A dobogós megoldások között volt olyan, amely a karácsony hangulatát idézte, de volt nagyon komplex stratégiai játék is. A versenyt végül egy olyan játék nyerte, amelyben különböző játékmódok és pályák között kellett egyre nehezedő körülmények között ajándéktárgyakat gyűjteni egy főhőssel. A játék kiválóan megidézte a kiírásban szereplő játékkonzolok hangulatát, és tökéletesen megfelelt a műszaki leírásoknak is.

A verseny győztese a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium MárMiL fantázianevet viselő csapata lett. A csapat tagjai Bagladi Milán Zsolt és Göntér Márk Dávid voltak. Felkészítő tanáraik Erdősné dr. Németh Ágnes és Kele Krisztián. A dobogó második helyét a PTE MIK Whatever1 csapata foglalhatta el, amelyet Németh Barnabás és Ruppe Dávid kettőse alkotott. A harmadik helyezett pedig az Oláh Gábor és Sári Dávid alkotta Whatever0 csapat lett, akik szintén a PTE MIK-et képviselték. A verseny helyezettjei pénzjutalomban részesültek, amelyet az egyetemi oktatókból álló zsűri gratulációjának kíséretében vehettek kézhez a fiatalok.

A meghirdetett verseny nem csak a diákok tudásának pallérozására és megmutatására szolgált, hanem jó lehetőséget biztosított arra is, hogy betekintsenek a középiskolások az egyetemi életbe és az informatikus pálya felé orientálja a pályaválasztás előtt állókat. Mindemellett a verseny kísérőrendezvényeként egy IT témájú állásbörzére is sor került a helyszínen, ahol a Prograce támogatói mutatkozhattak be potenciális munkavállalóik előtt. A börzére közel 200 informatikus hallgató látogatott el és érdeklődött gyakornoki programokról, álláslehetőségekről.

A Prograce verseny évek óta kiváló példája annak, hogy az egyetem, a cégek és a Neumann János Számítógéptudományi Társaság közösen képes arra, hogy kiemelje a tehetséges fiatalokat és szélesebb kör számára is felkeltse az érdeklődést a műszaki és azon belül is az informatikai szakma iránt.