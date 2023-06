A Pécsi Jótékonysági Nőegylet szervezésében jótékonysági futással indult a Nemzeti Összetartozás Napja Pécsett. Pécsi, baranyai és határon túli magyar családok futottak együtt a jó célért: hátrányos helyzetű, nehéz sorsú pécsi gyermekek iskolai étkeztetését támogatták a futók.

Őri László is csatlakozott a futókhoz

– Jó volt látni, hogy a pécsiek és a baranyaiak teljesen megtöltötték a Tüskésrétet – mondta el lapunknak Őri László, a vármegyei közgyűlés elnöke. – Amellett, hogy a cél is nemes, hiszen gyermekek érkezését támogatjuk, azt is érdemes megjegyezni, hogy az akcióhoz horvátországi magyar családok is csatlakoztak. Ennek most, a Nemzeti Összetartozás Napján fontos üzenete van: azt mutatja, hogy a jó cél érdekében lehet és kell is összefognunk. Felemelő volt látni, ahogy együtt mozdultunk a gyerekek segítése érdekében.