Kritikus városrészek 25 perce

A szúnyogirtás csak Pécs egyik részét érinti

A pécsi önkormányzat is lépett, de csak a város egy részén kezdődnek meg az irtások. Közben megyeszerte a Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság is dolgozik a vérszívók ellen, valamint a települések is nekiláttak a védekezésnek.

Bóka Máté Ciprián

Egy, vélhetően a pécsi önkormányzat által működtetett facebookos oldal szerint a „szakértőink gondos mérései és javaslatai, illetve a pécsiek kérdőíves észrevételei alapján” hétfőre, június 12-re időzítették a földi kémiai szúnyoggyérítést Pécsen, amit hétfőn elhalasztottak keddre a várható szeles időjárás miatt. Az önkormányzat közleménye alapján az irtás nem terjed ki az egész városra, hiszen Zsebedomb, Kovácstelep, Patacs, Rácváros, Makár, Murom, Somogy, Vasas, Hird érintett csupán az eljárásban. Vagyis ezek alapján tulajdonképpen a belváros mellett a teljes Mecsekoldal, Uránváros nagy része, illetve Kertváros is kimarad, vagyis a több mint százezer ember által lakott városrészekben nem lesz gyérítés. Ezzel kapcsolatban ugyan megkérdeztük az önkormányzatot, és a Biokom Nkft.-t, hogy pontosan mi alapján döntöttek az érintett területek mellett, egyelőre nem reagáltak, Péterffy Attila pécsi polgármester mindenesetre néhány napja azt közölte, hogy a legkritikusabb városrészek érintettek. Az önkormányzat állítólag már 100 millió szúnyogot elpusztított biológiai kezeléssel, a mostani gyérítés módszerét földi-kémiai védekezésként határozták meg, amivel gépjárművek platójáról permetezik ki a szert. Ez nagyjából az utak mentén 50 méteres szélességben hatásos. Pécset már jóval megelőzték a szúnyogirtásban a baranyai falvak, kisebb városok, hiszen számtalan helyen már hetek óta zajlanak a szúnyogirtások. A baloldali pécsi önkormányzat ezúttal az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak támadt neki, mondván az „önkormányzat kifejezett kérése ellenére sem a múlt heti, sem az e heti gyérítési programba nem került be a város”.

Csakhogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság már korábban leszögezte, hogy az önkormányzatok számára irányadó az, hogy a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló több évtizedes jogszabály szerint a vérszívó szúnyogok egészségügyi kártevőnek minősülnek, a közterületen az önkormányzatok felelőssége az ellenük való védekezés. Hozzátették: a katasztrófavédelem központi szúnyoggyérítési programja azokra a területekre terjed ki, ahol a legnagyobb a szúnyogártalom, amit rovarbiológusok vizsgálatai állapítanak meg. A gyérítést csak egy-másfél héttel lehet előre megtervezni, hiszen a rovarok száma mindig az időjárástól függ. Azt, hogy az adott héten hol, mikor és milyen eljárással lépnek fel a vérszívók ellen, a katasztrófavédelem weboldalán a szúnyog­gyérítés menüponton belül érhető el. Baranyában ez lesz a program: Június 12-én biológiai módszerrel lépnek fel a lárvák ellen 220 hektárnyi vízfelületen. Június 13-án földi kémiai szúnyoggyérítés lesz Cún, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávasztára, Hirics, Kémes, Kisszentmárton, Piskó, Sósvertike, Szaporca, Tésenfa, Vejti, Zaláta, Baranyahídvég, Kemse, Drávacsepely, Markóc és Lúzsok településeken. Június 14-én Drávacsehi, Drávapalkonya, Drávaszabolcs, Gordisa, Alsószentmárton, Matty, Beremend, Kisjakabfalva, Villány, Villánykövesd, Egyházasharaszti, Kásád, Old, Nagyharsány, Kisharsány, Kistapolca településeken lesz földi kémiai, vagyis autóról végzett gyérítés. Június 15-én Felsőszentmárton, Illocska, Magyarbóly, Pócsa, Drávafok, Kislippó, és Lapáncsa településeken kerül sor földi kémiai beavatkozásra. Az időpontok időjárás függvényében változhatnak. A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap. Pécsett előreláthatóan a jövő héten lesz a katasztrófavédelem által koordinált szúnyoggyérítés.

Sokat tehetünk magunk is A Katasztrófavédelem szerint magánemberként is sokat tehetünk azért, hogy a közeljövőben kevesebb szúnyoggal találkozzunk és sikeres legyen a szúnyoggyérítés. A szúnyogok élőhelyeinek jelentős része magántelkeken található. A ház körüli, vízzel teli vödrökben, esővíztározókban, hordókban, kaspókban, madáritatókban, gumiabroncsokban ezerszámra fejlődhetnek szúnyogok. Ha nincs szükség ezekre a vizekre, öntsük ki. Ha a virágalátétben, madáritatóban áll a víz, érdemes hetente többször kicserélni, ezzel is megszakítva a lárvák fejlődési ciklusát. Ha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, fedje le a tartályt, kössön rá egy szúnyoghálót és máris sokat tett a szúnyogok ellen.

