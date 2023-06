– A látogatást a diákönkormányzatunk szervezte, és nagyon örülünk, hogy részt vehettünk a programon, hiszen sok érdekes és korábban nem ismert dolgokat tudtak meg a gyerekek

– mondta el Stefánné Pere Andrea osztályfőnök.

A gyerekekkel való beszélgetés megerősítette ezt a tapasztalatot: – Nagyjából minden új infónak számított! – reflektált az egyik diák az elhangzottakra.

A fiatalok elmondták, hétköznapjaink során az internet, ott is a Tiktok, Instagram jelenti a fő információs csatornákat, amelyeket a platformok interaktivitása miatt is szeretnek. A családban azonban többekhez jár mai napig a Dunántúli Napló is.

– Náluk az újságolvasás már sokkal kevésbé része a hétköznapoknak, de úgy láttam, sokakat érdekelt a téma, ez a rengeteg kérdésből is látszott, a válaszokat pedig érdeklődéssel figyelték a gyerekek, szerettek volna minél többet megtudni az itteni munkáról

– állapította meg Stefánné Pere Andrea.