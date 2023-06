Tőlük némileg lemaradva, de még előkelő helyen szerepel a teljesítménylistán a Pécsi Állatkert NKft. ügyvezetője, Andricz Bertold, neki a prémiumának 98 százaléka jár. Az igazgató a fókamedence szűrőjének beállításán bukott el 2 százalékot.

Őt követi a propagandacéget vezető Póré László, aki a súlyosan veszteséges, 38 milliós mínuszt termelő Pécsi Kommunikációs Központ Kft. élén 95 százalékban hozta a célkitűzéseket. Az egyik feltétel számára a nullás eredmény volt, amit teljesített is, nem is akárhogyan: úgy hozta össze, hogy mivel szerinte kevesebb pénzt kaptak az önkormányzattól, mint amit vártak volna, ezért ha ezzel pénzzel a korrigálják a mérleget, akkor nemhogy nullás az eredményük, hanem még nyereségesek is. Poré öt százalékkal csak azért kap kevesebbet, mert az város online portál mélybaloldali propagandájára kevesebben kattintottak az elvártnál.

A propagandavezértől csak kicsivel maradt le az egyébként a közterületek állapota miatt rengeteg kritikát kapó Biokom NKft. ügyvezetője, Meixner Barna, hiszen 94 százalékos teljesítést ért el, aki egyébként az önkormányzat miatt bukott 5 százalékot egy projekt lassabb intézése miatt, az 1 százalék teljesítmény elvételnek a nyomát nem találtuk.

A sor végét a Pécsi Városfejlesztési NZrt. vezérigazgatója, Csúcs Zoltán zárja, ő ugyanis „csak" 93 százalékban teljesítette a prémiumkiírást. A valóban részletes, meglehetősen pontos beszámoló alapján viszont a laikusok számára nem teljesen világos, hogy miért nem sikerült számára a száz százalék elérése.

Az ügyvezetők számára nagyjából 80 millió forintot fizethet ki a város a 2022-es évben (és ennyit kaphatnak az idei év után is megközelítőleg majd), amelynek egyébként 16 milliárdos az adósságállománya, s bár a városházi jobboldali ellenzék többször kérte, hogy a gazdasági helyzet miatt a jutalomosztást az önkormányzat állítsa le, erre nem volt hajlandó a balos városvezetés.

A baloldali önkormányzat prémiumokról szóló közleményében az előző, a több mint négy éve már nem regnáló városvezetés gyakorlatát támadta, és leszögezte, hogy a prémiumfeltételekben „olyan egyedi célokat határoz meg a városvezetés, amelyek az elvárható teljesítményen felüli erőfeszítést igényelnek a vezetőktől, de elérhetők a számukra".