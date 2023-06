A modern, biztonságos hálózat előnyeit egyszerre élvezheti a helyi lakosság, a környék bortermelőinek közössége és a nemzeti park madárvilága. Az E.ON beruházása nyomán a villanyoszlopokra újfajta, a természetvédelmi szakemberekkel közösen kifejlesztett, sörnyitó formájú fejszerkezeteket szereltek fel, amelyek megvédik a környék madarait az áramütéstől. Ez a védelem különösen a szántóföldeken áthaladó hálózati szakaszoknál bír nagy jelentőséggel, ahol az egerészölyvek és vörös vércsék előszeretettel telepednek le a terepből kimagasló villanyoszlopokra, hogy onnan pásztázzák a környéket, mikor egerekre, pockokra vadásznak. A háromszögletű függőszigetelőkkel ellátott oszlopfejek már önmagukban is kényelmes magaslati pontok, több oszlopra azonban további madárkiülőket is helyezett az energiacég, hogy azokat a ragadozómadarak biztonságos vártapontként használhassák.

Az említett fajokon túl a védett fehér gólya számára is előnyös a beruházás, mivel több pár a hálózaton fészkel, és a kirepülő fiókák is a hálózaton pihennek meg. A rendkívül okos és kíváncsi varjak is profitálnak az átalakított fejszerkezetekből, ők ugyanis a korábban alkalmazott madárvédelmi burkolatokat rejtekhelyként használták és aládugták a diót, mogyorót, kitéve magukat az áramütés – és a hálózatot a zárlat – kockázatának, ezeken a sörnyitó formájú fejszerkezeteken azonban teljes biztonságot élveznek. Az olyan kistestű énekesmadarak, mint az őrgébics vagy a cinke mostantól a vezetéken és a fejszerkezet egészén is zavartalanul üldögélhetnek

Az újjáépítés során az érintett szakaszon összesen 71 új villanyoszlopot állított fel az E.ON, amelyek mindegyike madárbiztos fejszerkezettel van ellátva. A speciális oszlopfejek jelentősen növelték az újjáépítés költségeit, a hálózati szakasz 40 százalékkal többe került egy hagyományos hálózati megoldásnál, ráadásul erősebb tartóoszlopokra kellett felszerelni őket. A beruházás összértéke így elérte a 132 millió forintot, amelyet teljes egészében az E.ON finanszírozott.

A nemzeti parkokkal közösen tervezett természetvédelmi hálózati beavatkozások egész évben folyamatosan zajlanak az E.ON Hungária Csoport területén, a Dunántúlon és Pest megyében a madarak védelmében. Itt a térségben legközelebb az M6-os autópálya Bóly és Ivándárda közötti szakaszán létesül egy szintén madárbarát középfeszültségű hálózat, azt követően pedig a gólyák által táplálkozó- és gyülekezőhelyként használt Bonyhádi tó környékén végez madárbarát átalakításokat az energiacég.