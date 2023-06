Vagy felső tagozatosként sikerélményt szerzett szintén egy nyári programon, amikor papír makettházakból megépített egy egész falut. De az is megtörténhet, hogy középiskolásként egy napra valaki belebújik egy gépész-, környezet-, villamos- vagy építészmérnök, esetleg egy mérnökinformatikus bőrébe, és onnantól már nem is akar más lenni. Minderre ezen a nyáron is lehetőség kínálkozik a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara (PTE MIK) gyerekeknek szóló táboraiban, amikor a nyáron üres egyetemi oktatótermekbe egy-egy hétre beköltöznek a mérnökpalánták.

Forrás: PTE

Építsünk és varázsoljunk tornyokat! – erre a kreatív táborra invitálják az ovisokat a MIK-en. A 3–6 évesek félnapos foglalkozásokon vehetnek részt, amelyeken minden érzékszervükkel tapasztalatot gyűjthetnek. A Kóstolgató keretében ki kell találniuk, hogy mi van a pohárban, a fakockafestés és a gyurmaajándék-, valamint a zoknibáb-készítés a kézügyességüket fejleszti. De a programban lesz várépítés papírgurigából, zeneovis foglalkozás, mint ahogy udvari kincskeresés is. A 7–10 éveseket LEGO és kézműves táborba várják.

Hatalmas legózások, gyurmázás, kosárkészítés, origami, rajzolás, vízibombacsata, óriásbuborék-fújás, ügyességi játékok szerepelnek a tematikus héten, de az ügyesebbek fémből meghajtogathatják a kar kabalaállatát, MiMIKét is. A 11–14 évesek Tervező és építkező táborában már komolyabb építményeket is létrehozhatnak különféle anyagok felhasználásával a részt-vevők. Elkészíthetik a gumimacik házát, mint ahogy pufikból vázszerkezetet, hidat is alkothatnak. Lehetőségük nyílik rombuszokból kreatív alkotásra, dolgozhatnak parafával, tegolával, papírmakettből pedig szakmai segítség-gel egy egész falut is felépíthetnek. Emellett az informatika is jelentős szerepet játszik a tábor hetében, hiszen ma már az építésztervezők is számítógépes programok segítségével tervezik meg a leendő házakat.

Mit csinál a mérnök? Erre a kérdésre tapasztalatokon alapuló választ kaphatnak a középiskolások, akik a kar tematikus napjain betekintenek egy-egy szakterület képviselőinek életébe.

Az augusztus végi tábor egy-egy napjára is be lehet nevezni, amikor hétfőn a mérnökinformatikusok, kedden a gépészmérnökök, szerdán a környezetmérnökök, csütörtökön a villamosmérnökök, pénteken pedig az építészmérnökök, építőművészek izgalmas világába kalauzolják el a résztvevőket. A mérnökinformatika iránt érdeklődők játékot és robotot is programoznak, megismerkednek az algoritmikus gondolkodással és testünk jeleivel kapcsolatban érdekes élettani méréseket végeznek. A gépészmérnökök napján forgácsolhatnak, eltérő anyagminőségekkel találkozhatnak, de megtudhatják, hogyan működik a vízellátó rendszerek motorja, a szivattyú vagy miként teremthető meg a „jó otthoni légkör” kontrollált szellőzéssel.