Eddig is több tízmillió forintba került a pécsi adófizetőknek Péterffy Attila polgármester sportberuházásokért felelős polgármesteri biztosa, Török Ottó, de az önkormányzat kedden dönthet arról, hogy Gyurcsány Ferenc egykori államtitkárát, az egyik fővárosi kerület szocialista polgármesterjelöltjét újabb egy évre mintegy 10 millió forintért megbízzák sportlobbival.

A témáról Hári József fideszes képviselő, a népjóléti és sportbizottság tagja tartott sajtótájékoztatót pénteken. A nemzeti oldal politikusa arról beszélt, hogy miközben Pécsnek van sportért felelős alpolgármestere, sportbizottsági elnöke, és a Pécsi Sport NZrt. élén a vezérigazgató is sportfejlesztésekért, sportberuházásokért dolgozik, mégis szinte a fejük felé tettek egy sportlobbistát, akinek az eredményei megkérdőjelezhetőek.

S bár Török Ottót jól ismeri, más tevékenységét elismeri, de a pécsi munkájával elégedetlen a frakciójuk. Sem a város, sem az egyesületek nem látják a hasznát a munkájának - mondta. Hozzátette: Török Ottó számításaik szerint 17-18 millióba kerül a pécsi adófizetőknek, és ha ezen összeg mellé tesszük azt, hogy az önkormányzat évente 40 millió forintot szán a pécsi sportra, akkor ez "tragikomikus".

Kitért rá, hogy Péterffy többször hozakodott elő azzal, hogy a város a térítésmentes teremhasználattal segíti még az egyesületeket, csakhogy ez így van már régóta - talán Toller László polgármester irányítása óta - , de például több mint tíz éve is 300 milliós támogatást kaptak még ezen felül a helyi sportszervezetek.

Hári beszélt arról is, hogy amíg korábban sportlobbista esetében havi beszámolókról volt szó, most már csak három havonta kell leadnia a jelentését, de például a sportbizottság a legutóbbi anyagot már nem is tárgyalhatta meg.

Török Ottót egyébként például a polgármesteri ígéretek ellenére az idei ciklusban nemhogy megépülő, de a kivitelezéssel még el sem induló akvapark-projekt levezénylésével bízták meg; Hári szerint viszont ezen leginkább a Pécsi Városfejlesztési NZrt. és a Pécsi Sport NZrt. dolgozott. A beruházásból tehát nem lett semmi, ahogyan sem a futballstadion, sem a tanuszoda, sem a fedett jégpálya nem lett meg Pécsen, pedig ezek is Török munkájához tartoztak.

Megjegyezte Hári József azt is, hogy a polgármesteri biztos a Hullámfürdő 100 millió forintos kormányzati támogatását, a Tour de Hongrie-val kapcsolatos lobbit is magáénak tartja, pedig ez nem így van, hiszen mindkettő egészen más szinteken dőlt el, és nem Török Ottónak köszönhető.